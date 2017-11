L'incendie de la Casemate de Grenoble revendiqué

Après les incendies des casernes de gendarmerie de Grenoble et de Meylan, celui de la Casemate de Grenoble est à son tour revendiqué sur le même site internet "d'information alternative", proche des mouvances anarchistes et libertaires.

L'incendie de la Casemate de Grenoble, siège du Centre Culturel Technique et Scientifique, dans la nuit du 20 au 21 novembre, est désormais revendiqué par un long "article" publié ce vendredi après-midi sous le titre "Grenoble technopole apaisée?" via le site internet Indymedia Grenoble (voir capture d'écran ci-dessous). Un article non signé.

Même modes opératoires

Les policiers avaient en tête la piste "du milieu anarcho-libertaire" compte-tenu, notamment, de similitudes avec les modes opératoires des incendies des gendarmeries de Grenoble et de Meylan les 21 septembre et dans la nuit du 25 au 26 octobre. Ces incendies avaient d'ailleurs été revendiqués via le même site.

Une phrase résume à elle seule la revendication publiée ce vendredi : la Casemate y est décrite comme "une institution notoirement néfaste par sa diffusion de la culture numérique". Le Fab lab a été particulièrement visé : "Les gestionnaires des villes satisfont les start-ups avides de fric et les masses tendanciellement geek en ouvrant des fablabs dans les quartiers branchés. Ces dispositifs en apparence extrêmement hétérogènes visent tous à accélérer l’acceptation et l’usage social des technologies de notre sinistre époque."

