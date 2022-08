Incendies en Gironde : le feu de La Teste-de-Buch est éteint, la situation s'améliore à Landiras

L’incendie de La Teste-de-Buch, qui a brûlé 7.000 hectares de forêts en juillet 2022, est désormais éteint, indique la préfecture de Gironde dans un communique ce jeudi soir, "grâce à la mobilisation des sapeurs-pompiers et de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les incendies et la surveillance des massifs sinistrés". Du côté de l'incendie de Landiras, où 20.400 hectares de forêts ont brûlé en juillet (13.000 ha), puis août (7.400 ha), la situation s'améliore. Les restrictions aux massifs forestiers sinistrés sont levées petit à petit, à l'exception de quelques communes sur le secteur d'Hostens.

Dans le Sud Gironde, des opérations de noyage ont lieu depuis plusieurs jours et se montrent efficaces puisque cela a permis l'extinction des foyers sur une zone qui s'étale de l'est des départementale D219 et D115 jusqu'à la commune de Landiras. La zone est surveillée par les mairies. Plus de 300 personnels restent sur place. "En conséquence, les restrictions spécifiques d’accès aux massifs forestiers sinistrés sur les communes de La Teste-de-Buch, Cabanac-et-Villagrains, Balizac, Guillos, Landiras, Le Tuzan, Origne, Saint-Symphorien sont levées à partir de ce vendredi 26 août."

Vigilance orange feux de forêts toujours active

La Gironde reste placée en vigilance ORANGE feux de forêts, à cause des conditions météorologiques et de la sécheresse. Les activités forestières ainsi que les activités ludiques et sportives sont donc sont interdites entre 14h et 22h. L’accès aux massifs forestiers sinistrés situés sur les communes de Belin-Beliet, Saint-Magne, Hostens et Louchats est toujours interdit.