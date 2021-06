L'incendie de Milhaud circonscrit, le maire va demander des comptes à l'entreprise

L’incendie est maintenant circonscrit : il n'y a plus aucun risque de propagation. Et pas de danger "pour la santé au-delà d’un rayon de 100 mètres" c'est ce que garantit la Préfecture du Gard, après l'incendie de Milhaud aux portes de Nîmes. Le feu a démarré lundi matin, dans une usine de traitement des déchets : "Bennes 30". Un feu difficile à éteindre, dans la mesure où les pompiers avaient des difficultés d'accès au foyer. 700 mètres cubes de détritus ont pris feu.

Ce mardi après-midi de nouvelles opérations ont été engagées consistant notamment à retirer les déchets en combustion et les étaler à proximité, les arroser pour stopper l’incendie.

Les fumées « blanches » en nette diminution sont essentiellement celles dues à la vapeur d’eau.

La seule gêne occasionnée est celle causée par l’odeur des déchets brûlés qui risquent de persister, indique la Préfecture du Gard dans un communiqué.

Des nouvelles analyses ont été effectuées dans l’après-midi et, toujours selon la Préfecture, "elles confirment l’absence de concentration de fumées dangereuses pour la santé au-delà du périmètre de 100 mètres."

Jean-Luc Descloux, le maire de Milhaud, était en direct ce mardi sur FB gard Lozère à 18h : "C'est la troisième fois qu'elle (l'entreprise) brûle. Bien évidemment nous allons demander des comptes. Il y a un impact sur l'environnement, il y a un coût humain, et économique. Des entreprises impactées, avec des agents en chômage partiel, des activités réduites. Et puis il y a l'eau : la facture d'eau. Ce sont des milliers et des milliers de litres d'eau nécessaires pour éteindre l'incendie"