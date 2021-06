L'incendie de Milhaud parti pour "durer plusieurs jours", et avec encore plus de fumée

Les sapeurs-pompiers du gard luttent toujours à Milhaud près de Nîmes. Ils rencontrent pas mal de difficultés pour venir à bout de l'incendie qui s'est déclaré lundi en tout début de matinée au sein de la déchetterie "Bennes 30.. Ce sont des déchets qui se consument. "Nous luttons depuis hier matin (lundi) sur cet incendie de dépôt d'ordures. Il est effectivement difficile à éteindre, dans la mesure où nous avons des difficultés d'accès au foyer, explique ce mardi midi lieutenant-Colonel Thierry Marc, chargé de communication opérationnelle au SDIS 30, en direct sur France Bleu Gard Lozère. Nous attendons plusieurs engins de terrassement qui sont en transit pour pouvoir pratiquer une percée et pénétrer jusqu'au cœur du foyer."

A Nîmes, les habitants s'inquiètent. Tous voient la fumée au loin. Et cette fumée risque fort de s'épaissir d'ici quelques heures. "Au moment de l'action des engins de terrassement, il y aura plus de fumée effectivement. Nous serons sur place pour en diminuer l'impact grâce à nos lances à eau"

"Les consignes restent les mêmes : éviter le périmètre immédiat du sinistre, et éviter de se rendre sur place (..)C'est une opération qui risque de durer plusieurs jours. Il y a une quantité relativement importante de déchets qu'il va falloir étaler, et éteindre au fur et à mesure" Le lieutenant-Colonel Thierry Marc, chargé de communication opérationnelle au SDIS 30, en direct sur France Bleu Gard Lozère