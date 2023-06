L'incendie de Saint-Baslemont "dans la continuité de l'été 2022" selon les pompiers des Vosges

Le patron des pompiers des Vosges l'admet, ce feu à Saint-Baslemont survenu mardi 6 juin l'a "surpris". Surtout pour sa précocité dans le département. "On n'est pas habitué à ce type d'intervention, à cette période de l'année", reconnaît le colonel Larry Ouvrard, invité de France Bleu Sud Lorraine ce jeudi. "On est dans la continuité de l'été 2022, qui a été terrible sur le plan des incendies de forêt", poursuit-il.

Ce premier feu de forêt incite évidemment les pompiers à être vigilants. "Nous avons démultiplié les capacités de formation, d'intervention et nos procédures opérationnelles, de manière à être encore plus réactifs", affirme Larry Ouvrard. Sur les 3000 pompiers volontaires et 150 professionnels, ils sont 400 à être formés aux feux de forêt. Des moyens humains suffisants, selon le commandant du SDIS88. Du matériel supplémentaire est également attendu, mais certains équipements ne seront pas livrés avant un an et demi, voire deux ans.