L'incendie de Sainte-Cécile-d'Andorge dans les Cévennes est maîtrisé

L'incendie qui touchait un massif forestier à Sainte-Cécile-d'Andorge dans les Cévennes depuis ce mercredi soir peu avant minuit est désormais maîtrisé après avoir a parcouru une vingtaine d’hectares. Plus de 20 véhicules de lutte contre les feux de forêts et près de 120 soldats du feu sont toujours engagés sur ce sinistre. Ils s’attachent désormais à réaliser le long et difficile travail de noyage des lisières dans un massif au relief parfois escarpé.

Les sapeurs-pompiers du Gard vont accueillir des renforts des Bouches du Rhône, SDIS et marins-pompiers, ainsi que des pompiers de Lozère. 54 hommes au total pour renforcer le travail au sol et libérer des moyens du Gard qui seront immédiatement redéployés pour assurer le dispositif préventif de la journée sur l’ensemble du département. L’hélicoptère bombardier d’eau du SDIS du Gard est engagé depuis le lever du jour et poursuit les largages, notamment sur les parties inaccessibles. Les moyens aériens de la sécurité civile n’interviendront pas pour l’instant. Un poste de commandement est activé au niveau du château de Portes

L'origine criminelle du feu ne fait aucun doute

Compte tenu de la hausse des températures attendue, d’une probable baisse de l’hygrométrie, et de l’établissement d’une brise dans la journée, les conditions sont réunies pour l’éclosion et le développement des incendies de forêt. La vigilance et la prudence sont donc de rigueur. Les pompiers demandent à la population de ne pas se rendre sur les lieux afin de ne pas gêner l’action des secours.

Place désormais à l'enquête de gendarmerie. Les sapeurs-pompiers du Gard ont dû faire face à 8 départs de feu successifs sur un même secteur. L'origine criminelle du feu ne fait aucun doute.