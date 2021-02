L'incendie de trop pour les locataires de la Cité Berthe à La Seyne-sur-Mer

Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée de l’immeuble "Le Corinthe 2" à La Seyne-sur-Mer où vivent 32 familles. Le feu est parti d'un local où sont stockés de nombreux déchets et où les dealers squattent régulièrement. Il n’y a pas eu de blessé mais une épaisse fumée noire a envahi la cage d’escalier et les appartements. L'ascenseur est endommagé et devrait rester hors service plusieurs semaines. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de ce feu. C'est l'incendie de trop pour les habitants qui se sont rassemblés au pied de leur immeuble ce lundi pour crier leur colère.

Nuit de cauchemar

Leïla, habitante du 1er étage et maman de cinq enfants, raconte, encore terrorisée, sa "nuit de cauchemar" : "À cause de la fumée, nous étions bloqués dans nos appartements. Avec mes enfants et mon mari, nous nous sommes réfugiés sur le balcon car nous avions du mal à respirer. Mes enfants pleuraient. D'autres habitants criaient. C'était horrible. On s'est dit : qu'est-ce qu'on fait ? On saute par le balcon ou on reste là et on crame ?"

Dysfonctionnements en série

Mais au-delà de leur peur, les habitants expriment leur ras-le-bol face à un quotidien de plus en plus difficile dans cet immeuble géré depuis le 1er janvier 2021 par Toulon Habitat Méditerranée, après la fusion avec Terres du Sud Habitat.

"J'ai tout eu ici : les dealers dans le hall de l'immeuble, les règlements de compte. Mais aussi les puces, les punaises de lit et les rats dans les appartements et les parties communes. Je n'en peux plus. Je veux partir." (Radia, habitante du Corinthe depuis 38 ans)

Leïla, la mère de famille du 1er étage, raconte le même quotidien :"Chaque semaine, mon mari ou moi signalons des dysfonctionnements mais rien ne bouge", conclut la mère de famille en montrant une bouche d'aération détériorée depuis plusieurs semaines.

Leïla, habitante du 1er étage, montre une bouche d'aération détériorée depuis plusieurs semaines © Radio France - Sophie Glotin

La réponse de THM

Associations, syndicats et partis politiques (Droit au Logement, Indecosa, CGT, PCF) étaient également présents ce lundi matin pour soutenir les habitants. Comme Cheikh Mansour, élu à la mairie de La Seyne-sur-Mer, qui précise que "la municipalité est en lien avec le bailleur social pour faire avancer les choses."

Robert Cavanna, président de THM joint par France Bleu Provence, prévient qu'"après la fusion avec TSH, il faudra des mois pour retrouver un fonctionnement normal. Nous ne pouvons pas rattraper en quelques semaines le retard pris pendant 12 ans sur l'entretien des bâtiments. Cela va coûter des millions d'euros. Nous parons au plus pressé."