L'incendie des voitures de gendarmes de Meylan (Isère) revendiqué par des anarchistes féministes

L'incendie des voitures de gendarmes à la caserne de Meylan dans la nuit du 25 au 26 octobre vient d'être revendiqué par un groupe féministe sur le site libertaire Indymedia, le même site où d'autres incendies ont été revendiqués ces derniers mois dans l'agglomération grenobloise.

L'incendie des voitures de gendarmes à la caserne de Meylan dans la nuit du 25 au 26 octobre vient d'etre revendiqué. Cette nuit-là, le grillage autour de la caserne avait été découpé et 4 voitures brûlées, sous les fenêtres des logements des gendarmes et de leur famille. Heureusement réveillés, ils avaient pu évacuer le bâtiment, lutter contre les flammes et personne n'avait été blessé. Mais pour le Procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, "Nous aurions pu avoir des blessés, voire des morts".

L'incendie a été revendiqué sur Indymedia, le même site où d'autres groupuscules se sont attribués les actions contre la gendarmerie de Grenoble en septembre, contre des véhicules d'Enedis en mai et le saccage de 185 composteurs du réseau TAG en avril dans l'agglomération grenobloise.

L'article raconte comment un groupe de femmes auraient incendié les voitures pour exprimer leur "revanche contre la société". Dans ce communiqué, il est écrit : " Nous ne voulons pas rester dans la position de victimes dans laquelle la société voudrait nous placer comme meufs (femmes en verlan)". Elles disent plus loin qu'elles veulent lutter contre "le sexisme et contre le genre".

Les enquêteurs prennent cette revendication au sérieux

Elles expliquent qu'elles auraient commencé par cadenasser les grilles, puis elles auraient versé 10 litres d'essence sur les véhicules personnels des gendarmes. Pourquoi les voitures personnelles ? Parce qu'elles avaient "envie de s'attaquer aux individus" , partant du principe que si personne n'a envie de devenir gendarmes, il n'y aurait plus de gendarmes, ce qu'elles souhaitent.

Cela ne prouve pas que les signataires du communiqué soient les auteurs de l'incendie. Mais les enquèteurs prennent cette revendication très au sérieux. A cause aussi des autres incendies déjà revendiqués sur ce site anarchiste.