L'incendie de forêt au Ménil fixé, 70 hectares de brûlés au total

La fin de 24 heures de cauchemar. Ce dimanche 14 août, l'incendie de forêt déclaré la veille au Ménil a été fixé aux alentours de 15h30. Une lutte d'une journée entière qui a mobilisé de nombreux moyens.

Plus de 200 pompiers mobilisés

L'incendie a démarré samedi après-midi en lisière du bois, tout près du camping du Ménil. Les vacanciers ont d'ailleurs dû quitter les lieux, tout comme, un peu plus tard dans la soirée, des habitants. Au total, 165 personnes ont été évacuées, et on pu retourner chez elles ce dimanche en fin d'après-midi. Le feu a dévoré 70 hectares de forêt, mais plusieurs centaines ont été préservées grâce aux secours. Des équipes sont toujours mobilisées pour continuer le noyage et le traitement des lisières.

Pour venir à bout de l'incendie, de gros moyens ont été mobilisés. Près de 700 pompiers au total et 50 véhicules ont participé à l'extinction du feu venus des Vosges mais aussi des départements alentours : Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône et Territoire de Belfort. La lutte contre le feu a été compliquée par le vent, dans la nuit de samedi à dimanche, et faisait craindre une reprise dans l'après-midi ce dimanche.

Les secours ont aussi pu compter sur deux hélicoptères bombardiers d'eau, appartenant à une société privées, et déroutés du Jura, où ils intervenaient là aussi sur un incendie. Au total, ils ont effectué 176 rotations, à raison de 800 litres d'eau largués à chaque passage. Une aide précieuse car certains endroits de l'incendie étaient difficilement atteignables par les pompiers au sol.

Une chaîne de solidarité s'est aussi organisée avec les agriculteurs, qui se sont relayés pour apporter de l'eau aux camions de pompiers, samedi après-midi et durant toute la nuit, avant de remplir l'étang privé dans lequel se réapprovisionnaient les hélicoptères dimanche.

La D486 entre Le Thillot et la jonction de la D43 direction Ventron, fermée depuis samedi, est rouverte.