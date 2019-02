L'incendie meurtrier à Paris replonge Grenoble dans l'affaire Luc Meunier

En 2008, un jeune Isérois était tué dans la rue par un patient de l'hôpital psychiatrique de Saint Egrève. Cette semaine, une femme avec de lourds antécédents est soupçonnée d'avoir mis le feu dans son immeuble à Paris et tué 10 personnes. Se pose la question de la responsabilité pénale.

La famille de Luc Meunier et son avocat Me Hervé Gerbi au Palais de justice de Grenoble.

Grenoble, France

Après l'incendie meurtrier qui a fait 10 morts dans un immeuble à Paris, le voile se lève progressivement sur les circonstances de ce drame. L'auteur présumée, une femme de 40 ans, avait un lourd passé psychiatrique.

Cette affaire fait écho à celle de Luc Meunier en Isère, du nom de cet étudiant poignardé à mort en 2008 à Grenoble, par un patient schizophrène qui était sorti de l'hôpital psychiatrique de Saint Egrève. En mai 2018, la cour d'appel de Grenoble avait condamné un psychiatre à 18 mois de prison avec sursis pour "homicide involontaire". Le dossier est toujours entre les mains de la justice, puisque le médecin s'est pourvu en cassation.

Un médecin face à ses choix

À travers ce nouveau drame à Paris, c'est la question de la responsabilité pénale du malade et de celle des médecins qui est soulevée. En attendant la nouvelle, Jean-Yves Balestas a eu "le réflexe de dire : 'quelle responsabilité morale pour l'équipe de soin d'être forcément à l'origine de ce drame, en tout cas moralement'. Cette solitude, je la connais pour mon client, et je la partage avec ceux qui sont face à cette grande difficulté". Cet avocat grenoblois défend le psychiatre, aujourd'hui retraité de l'hôpital de Saint Egrève, et poursuivi en justice dans l'affaire Luc Meunier.

Mettre le médecin psychiatre seul en responsabilité face à cette femme qui a entraîné un tel drame, c'est trop lourd pour le médecin", Jean-Yves Balestas

L'avocat grenoblois encourage les médecins à mieux se protéger. "Pour ces médecins, qui vont prendre la responsabilité de permettre aux patients de reprendre la vie civile, il faut que cette décision soit contrôlée par un juge, je ne veux pas que les médecins disent : 'il n'y aura plus de sorties libres', mais je veux que cette décision soit prise en partage avec le juge", explique l'avocat du psychiatre dans l'affaire Luc Meunier.

Un dossier vite classé ?

La famille de l'Isérois Luc Meunier, représenté par l'avocat Hervé Gerbi, s'est battue pendant des années pour que les responsabilités de l'hôpital soient examinées par la justice. Maître Gerbi craint que ce combat ne soit difficile pour les victimes parisiennes et leur famille : "Il y a un risque majeur que ce dossier se termine par une décision d'irresponsabilité pénale qui serait normale pour l'auteur présumé, et que l'on n'aille pas chercher plus loin".

"Dans l'affaire Meunier, il avait fallu se constituer partie civile, il a fallu se battre et aller jusqu'à la cour de cassation pour que nous puissions avoir une instruction qui soit véritablement dirigée sur la recherche de la qualité des soins dont avait bénéficié l'auteur du meurtre, explique Hervé Gerbi, le gros risque aujourd'hui pour les victimes et leurs familles (à Paris), c'est que l'instruction ne soit dirigée que contre l'auteur direct des faits et ne se préoccupent pas de la prise en charge médicale. Il s'agira d'une instruction assez courte, qui ne leur apportera pas les réponses souhaitées." Dans l'affaire Luc Meunier, le psychiatre sera bientôt définitivement fixé. La cour suprême devrait rendre son arrêt d'ici la fin de l'année.