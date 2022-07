INFO ROUTE - L'incendie reprend à Barbentane, les fumées visibles depuis le Gard

Prudence ce lundi si vous prenez le volant entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. Le feu dans le massif de la Montagnette a repris.

Les panaches de fumée noire sont visibles, et largement, depuis le Gard. prudence si vous prenez la route. L'incendie a repris ce lundi après-midi dans le massif de la Montagnette, dans les Bouches-du-Rhône). La commune de Barbentane demande d'évacuer plusieurs secteurs, "notamment quartier des Carrières, Voulongue et celui de la Maison familiale et rurale (MFR)" précise France Bleu Provence.

Le feu a débuté jeudi 14 juillet et a déjà brûlé 1500 hectares de forêt.

