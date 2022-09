L'incendie sur le massif de la Rhune à Sare est maitrisé ce jeudi matin, 15 hectares sont détruits

Sur les flancs de la Rhune, le feu est à présent maitrisé disent les autorités. 15 hectares de végétation ont brulé depuis ce mercredi après midi après midi entre Sare et Bera en Navarre. Le secteur reste sous surveillance active car le feu pourrait repartir et il s'est déclenché dans une zone très escarpée et difficile d'accès. Une reconnaissance aérienne sera d'ailleurs effectuée ce jeudi matin.

Des moyens aériens engagés

Cet incendie de 500 mètres de long et 10 de large s'est déclaré en début d'après-midi. Trois Canadair (les avions bombardiers d'eau) et des Dash (qui larguent des produits retardants) ont effectué une vingtaine de rotation ce mercredi. Ils ont été aidés par un hélicoptère des secours espagnols. Au sol, une cinquantaine de pompier a été mobilisée au plus fort du sinistre

Il n'y a pas de de victime. Aucune habitation n'a été touchée.