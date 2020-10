L'incompréhension des habitants de Montgiscard, petite commune rurale menacée de couvre-feu

À Montgiscard, en Haute-Garonne, les habitants sont un peu sidérés : leur petite commune rurale, qui compte moins de 2 500 habitants, fait partie de la dernière liste, par encore officialisée, des villes et villages imaginée en préfecture de Haute-Garonne pour mettre en place un couvre-feu à partir de ce samedi 17 octobre. Une décision que dénonce le maire de la commune, et que ne comprennent pas les habitants.

"Ça me semble excessif" réagit le maire

"Cela me semble assez fort vu le contexte local, et vu notre dynamisme local, qui est tout de même très modéré (...) Nous qui sommes en deuxième couronne, cela va être difficile de comprendre le fondement de ces mesures" commente, sceptique, le maire de Mongirard Laurent Forest. "Je ne comprends vraiment pas. Que ce soit à Toulouse, qui est une grande ville, mais pas une petite commune comme ça..." abonde Gilbert, qui habite à Montgirard depuis un an. Pour les 4 restaurants et bars de la commune, mais aussi pour son cinéma, qui diffuse des films les vendredis soir, ce couvre-feu est synonyme de fermeture totale ou partielle.

La position du maire de Mongirard concernant ce couvre-feu est également partagée par son voisin de Baziège, qui estime lui aussi que la mesure n'est pas adaptée à sa commune.