L'inconnu du lac du Monteynard a été identifié

Le corps retrouvé mercredi, flottant dans les eaux du lac du Monteynard, vient d'être identifié grâce à ses empreintes digitales car il était fiché par la justice. Il s'agit d'un grenoblois de 33 ans mais les causes de sa mort ne sont toujours pas connues

L'inconnu du Lac du Monteynard ne l'est plus ! Ce sont ses empreintes digitales qui ont permis de l'identifier. Car l'homme était fiché par la justice pour des petits délits, comme vols en réunion ou port d'arme.

Un grenoblois connu de la justice

Né en 1987, il vivait seul à Grenoble. Ce qui expliquerait que sa famille n'ait signalé sa disparition que jeudi soir. La dernière fois que ses proches ont eu un contact avec lui c’était le 8 août, soit 4 jours avant la découverte de son corps flottant, à trois mètres de la berge du lac du Monteynard, en amont du camping de Mayres-Savel.

C'est un pêcheur qui avait fait la macabre découverte, mercredi matin, alors qu'il se trouvait dans un endroit assez sauvage du lac. Il avait aussitôt prévenu les secours. L'homme ne portait qu'un maillot de bain bleu et aucun signe distinctif -tatouage ou bijou- qui aurait permis de l'identifier. Rapidement, les gendarmes de la brigade de recherches de La Mure, chargés de l'enquête, avaient fouillé le secteur à la recherche d'une voiture ou d'effets personnels, en vain.

Il n'est pas mort noyé, mais de quoi est-il mort ?

Jeudi, une autopsie a montré que l'individu n’était pas mort noyé. De même, aucun trace de coups ou de blessures n'avaient été relevées par le médecin légiste sur le corps du défunt, mais l'eau peut les avoir effacées. C'est pourquoi pour tenter de connaitre les causes de son décès, des analyses complémentaires, plus poussées, notamment toxicologiques, ont été entreprises. On n'en connaîtra les résultats que dans plusieurs jours.

Une enquête pour reconstituer son emploi du temps

Désormais, les enquêteurs vont s'attacher à reconstituer l'emploi du temps du grenoblois. Comment est-il venu au Monteynard, y était-il seul ou avec des amis ? Les auditions vont débuter, une perquisition à son domicile est également envisagée.