L'incroyable chantier de dépollution de l'aven de Pouzilhac

Plus de 40 tonnes de déchets, un volume de presque 150 m3, soit l'équivalent de trois semi-remorques, c'est l'incroyable butin qui a été extrait depuis un peu plus d'un mois de l'aven de Pouzilhac, entre Remoulins et Bagnols-sur-Cèze. Cette véritable décharge à ciel ouvert en pleine nature était remplie d'ossements d'animaux jetés par des chasseurs, de bouts de ferraille, d'appareils électro-ménagers hors d'usage et même de deux voitures et une mobylette découpées en morceaux.

ⓘ Publicité

Pour extraire ces déchets, des cordistes professionnels ont du descendre en rappel jusqu'à près de 18 mètres de profondeur et tout évacuer à la main. Place ensuite au tri : la ferraille ou encore le bois sont recyclés, les autres déchets non valorisables sont enfouis loin de l'aven et des animaux qu'il abrite, comme deux espèces de chauves-souris, les grands et petits rhinolophes, des salamandres tachetées, des tritons palmés ou encore des grenouilles vertes.

Un tel chantier de dépollution coûte une petite fortune : 94 000 euros TTC, heureusement financés à 80% par l'Etat, dans le cadre du plan France Relance. A terme, l'aven sera protégé par une clôture qui empêchera tout accès au site.

loading