L'incroyable vidéo d'un braquage déjoué à Saint-Brieuc

La scène se déroule le jeudi 13 mars dans une épicerie asiatique du quartier des Villages à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Au moment de la fermeture, un jeune braqueur avec une capuche et un pistolet ordonne à l'épicier de lui remettre la caisse. Ce dernier met un peu de temps à réagir mais finit par donner une poignée de billet au braqueur. Alertée, l'épicière surgit alors avec un couteau à la main !

"J'ai pris un coup de colère", explique Fan, " je n'ai pas réfléchi, j'ai pris un couteau de cuisine et j'ai foncé sur la personne !" - l'épicière

Le pistolet tombe par terre. Du haut de son mètre 55, l'épicière en furie poursuit le braqueur apeuré jusqu'au fond du magasin. Il reçoit des coups de tabourets sur la tête avant d'être plaqué au sol avec l'aide de clients.

"On a fermé le rideau métallique et on a attendu la Police" - l'épicière