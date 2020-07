L'Indre en Berry s'affiche dans le métro parisien

Les atouts de l'Indre sont vantés en ce moment dans le métro parisien. Une campagne de communication de l'Agence d'Attractivité de l'Indre pour attirer les Franciliens dans le département. Pour les vacances et plus si affinités...

Un peu de fraîcheur et de nature intacte sur les quais du métro parisien ! Depuis le lundi 29 juin et jusqu'au 6 juillet, l'Indre en Berry s'affiche en grand dans le métro de la capitale. Une campagne de communication lancée par l'Agence d'Attractivité de l'Indre qui fête son premier anniversaire.

La qualité de vie et les nombreux atouts du département sont déclinés sur cinq visuels et cinq thèmes : le premier, d'actualité, s'appuie sur le cadre idéal qu'offre le Berry pour télétravailler. Les prix raisonnables de l'immobilier dans le département, les temps de trajet avantageux pour se rendre sur son lieu de travail ou encore les nombreuses distractions proposées dans le département : voilà les thématiques retenues pour attirer les Franciliens dans l'Indre. Un cinquième visuel rappelle l'opération "Cet été, c'est dans l'Indre en Berry" avec 1000 séjours à gagner ; une opération qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance touristique financé par le Conseil Départemental.

Les temps de trajet pour se rendre au travail sont vantés dans cette campagne - Agence d'Attractivité de l'Indre

Dans un communiqué, Christian Bodin, président de l'Agence d'Attractivité de l'Indre remarque qu' "après les manifestations de fin 2019, les grèves à répétition dans les transports en commun en début d’année et un confinement souvent mal vécu faute d’espace et de logement non pourvu en espaces extérieurs, les Franciliens sont de plus en plus nombreux à vouloir changer et améliorer leur vie quotidienne". L'Indre en Berry est sans nul doute la bonne réponse.