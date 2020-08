L'Indre-et-Loire bascule en "risque extrême" incendie

Jugé fort ce jeudi, le risque incendie est désormais extrême en Indre-et-Loire. Soit le niveau maximal. Les pompiers d'Indre-et-Loire sont en alerte. Près de 500 hommes sont mobilisables à tout instant. Et des renforts du Loir-et-Cher sont également positionnés au centre de secours de Joué-lès-Tours

Pour la première fois, pompiers tourangeaux et loir-et-chériens vont faire équipe au sein de ce groupe d'intervention feu de forêt mobilisable dans tout le Grand Ouest et basé au centre de secours de Joué-les-Tours

Très fortes chaleurs et sécheresse, le risque de départs de feu est maximal. L'Indre-et-Loire bascule ce vendredi au niveau risque extrême incendie, soit le niveau le plus élevé.

Au SDIS 37, ( Service Départemental d'Incendie et de Secours), c'est toute l'organisation qui a été revue pour être encore plus réactif : "des pompiers volontaires sont envoyés directement en caserne plutôt que d'être d'astreinte depuis chez eux", précise le commandant François Sardaine, chef du groupement opérations au SDIS 37. "Des groupes feux de forêt ( hommes et matériel ) sont également déjà constitués dans nos centres de secours pour être prêts à partir en cas d'alerte".

En cas de départ de feu, tout est fait pour gagner du temps en intervention pour limiter au maximum les surfaces brûlées", Commandant François Sardaine

Nouveauté cette année : une coopération avec les pompiers du Loir-et-Cher

Au titre des renforts estivaux, les pompiers d'Indre-et-Loire ont formé un groupe d'intervention feu de forêt avec leurs collègues du Loir-et-Cher. 18 hommes et 4 camions citernes feu de forêt venant des deux départements font désormais équipe pour cet été et c'est une première. Prépositionnés au centre de secours de Joué-lès-Tours depuis ce jeudi, ils sont prêts à intervenir en Touraine mais aussi partout en région Centre voire dans tout le Grand Ouest si besoin.

On mutualise nos moyens avec le Loir-et-Cher. C'est pas idiot. ça nous évite de mobiliser uniquement des camions d'un seul département", Capitaine Denis Pichon, chef de ce groupe feu de forêt 37-41

Autre nouveauté cette année, le grand Ouest pourra compter sur l'appui d'un moyen aérien. Il s'agit d'un avion Dash chargé de produit retardant et basé sur Angers.

La Préfecture d'Indre-et-Loire appelle les Tourangeaux à la plus grande prudence face au risque incendie

L'occasion de rappeler les règles à respecter en cette période à risque :