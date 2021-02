⚠️ L'Indre placée en vigilance rouge "neige-verglas"

La plus grande s'impose dans les heures qui viennent dans l'Indre. Météo à placé le département en vigilance rouge "neige-verglas". Un épisode sévère de pluies verglaçantes est attendu. Plusieurs millimètres de glace pourraient recouvrir la chaussée par endroits.

Les services de Météo France ont réévalué ce jeudi soir le risque neige-verglas sur l'Indre. Le département est désormais placé en vigilance "Rouge". Précisément, ce sont les pluies verglaçantes qui constituent le risque majeur. Selon l'association Météo Centre, entre la nuit de jeudi à vendredi et ce vendredi 12 février, "un épisode sévère de pluies verglaçantes est attendu sur le Sud du Centre-Val de Loire notamment entre le Sud de la Touraine et l’Ouest/le Sud du Berry...de la neige sera également probable par endroits". L'Indre est également en vigilance Jaune "grand froid", tout comme le département du Cher, qui de son côté, est aussi placé en vigilance orange "neige-verglas"

La perturbation arrivée par l'ouest/sud-ouest de la France va donner des bruines/pluies verglaçantes et quelques flocons qui vont envahir progressivement le Sud-Ouest du Centre-Val de Loire. Météo Centre précise que "ces précipitations verglaçantes concerneront principalement le Sud de l’Indre-et-Loire, l’Indre et le Sud du Cher en matinée de vendredi. Il s’agira souvent de pluies surfondues, c’est-à-dire de pluies dont les gouttes à températures négatives se congèlent instantanément au contact d’une surface. Plusieurs millimètres de glace seront probables par endroits ! Par endroits, il s’agira de neige notamment sur la partie Nord de la zone pluvio-neigeuse." Les températures au petit matin ce vendredi seront partout négatives, comprises entre -2 et -5 degrés sous abri. Soyez donc très prudents dans les heures qui viennent si vous devez circulez.

Risque de verglas important - Météo Centre

Transports scolaires suspendus en Berry vendredi matin

Les consignes données par les autorités sont les suivantes :

Mettez-vous à l'abri et ne sortez pas

N'abandonnez votre véhicule que sur ordre des autorités et emportez votre kit d'urgence

Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable

De son côté, Météo-France indique que "si un léger dégel est prévu sur la Vendée vendredi après-midi, ce ne sera pas le cas sur l'Indre". Les conditions de circulation risquent donc d'être très compliquées toute la journée.Une vigilance rouge pour neige-verglas, c'est une première depuis la création des alertes météo en 2001.