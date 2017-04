L'infirmier disait qu'il travaillait 20 heures par jour toute l'année : l'escroquerie atteint un million d'euros

Alertés par la sécurité sociale de la Gironde, les policiers ont découvert le train de vie dispendieux de l'infirmier et de son épouse, également infirmière. Les actes étaient surfacturés et parfois inexistant. Le couple devra s'expliquer devant la justice.

Le manège aurait duré plus de trois ans, du mois de septembre 2013 au mois de novembre 2016, selon l'information rapportée ce mardi dans le journal Sud Ouest. Les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ont été attirés par l'emploi du temps du couple d'infirmiers libéraux du Pian-Médoc. L'homme âgé de 45 ans affirmait effectuer des toilettes pour des patients plus de vingt heures chaque jour et 365 jours par an. Difficile à croire. D'autant que lorsque les enquêteurs ont été saisis, ils ont découvert que le couple menait grand train, s'offrant notamment de somptueux et réguliers voyages à l'étranger.

Plus d'un million d'euros détournés en trois ans

En étudiant de plus près les déclarations effectuées par le couple et les montants perçus, les enquêteurs ont vite flairé la supercherie. Le couple facturait plusieurs fois le même acte en se contentant de modifier la date des soins. Il n'hésitait pas non plus à facturer des actes totalement imaginaires. Le problème, c'est que le nombre de patients ne correspondait pas du tout aux normes du secteur. Sur l'année 2014, l'infirmier avait ainsi touché 271.000 euros pour seulement 27 patients. En moyenne, un infirmier libéral perçoit 62.500 euros pour 129 patients. L'incohérence était flagrante. Le couple a été suspendu par l'ordre des infirmiers avec l'interdiction d'exercer. Il comparaîtra en juillet devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.