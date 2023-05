L'infirmière agressée au couteau au CHU de Reims est décédée

C'est le ministre de la Santé François Braun qui l'annonce sur Twitter. L'infirmière de 38 ans, violemment agressée au couteau lundi 22 mai au CHU de Reims est décédée.

Invité sur France Bleu Champagne-Ardenne ce mardi, le maire de Reims et président de la Fédération hospitalière de France parle d'un choc : "Mes premières pensées vont bien évidemment à sa famille, à ses proches, à ses collègues qui ont été fortement touchés et traumatisés, et bien évidemment à l'ensemble de la communauté hospitalière."

L'autre femme agressée au sein de l'unité de médecine et de santé au travail, une secrétaire médicale âgée de 56 ans, semble aller mieux selon le maire de Reims : "On attend de bonnes nouvelles, dit-il. Il faut rester prudent. Elle a été prise en charge par l'ensemble des équipes du CHU, aussi bien des équipes de chirurgiens pluridisciplinaires que d'autres médecins. Donc elle est entre très bonnes mains".

L'auteur présumé de cette attaque, présenté comme "déséquilibré" et qui semble avoir agi sans mobile apparent a été interpellé et placé en garde à vue. Il a reconnu les coups de couteau.

Le procureur de Reims Matthieu Bourrette a précisé dans un communiqué que les faits avaient été requalifiés en "assassinat", et "tentative d'assassinat" concernant la secrétaire médicale, qui a elle été blessée.