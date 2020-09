L’infirmière de Briscous jugée pour avoir escroqué la CPAM

Robe longue blanche, masque anti-covid sur le visage, Marie-Héléna a bien du mal à répondre aux questions du président du tribunal. "Pourquoi ne pas voir signé de contrats de remplacements avec les deux infirmières pour lesquelles vous avez travaillé" demande Gérard Denard. Réponse timide : "je ne savais pas". "Pourquoi pas d'autorisation de la part de l'ordre des infirmières". Même réponse les yeux vers le sol : "je ne savais pas non plus".

Un préjudice de 76 000 euros

Devant le tribunal correctionnel de Bayonne cette mère de famille de 51 ans était jugée pour une escroquerie au préjudice de la caisse de l'assurance maladie de Pau. Elle est soupçonnée d'avoir détourné 76 000 euros. C'est ainsi que pendant plus d'un an, entre mars 2017 et avril 2018, cette mère de trois enfants facturait des actes fictifs ou non prescrits.

Un chiffre d'affaire de plus de 278 000 euros apparaît sur son compte professionnel et ce sont 76 000 euros qu'elle va transférer son compte personnel. Une somme que réclame aujourd'hui la CPAM qui a mis au jour l'entourloupe grâce à des contrôles internes de plus en plus renforcés puis par l’enquête de la Gendarmerie.

Déjà deux fois condamnée pour des faits similaires

Dans son réquisitoire la Procureure de la République, Roselyne Clérisse tape du poids sur la table : " Ça suffit ". C'est en effet la troisième fois en 5 ans que Marie-Héléna est ainsi prise par la patrouille. Au total ce sont 400 000 euros de fonds publics qui ont été détournés par cette professionnelle qui travaille actuellement dans un Ehpad de Cambo-les-Bains. "Ma femme aime l'argent " s'est même épanché son mari devant l'un des enquêteurs.

Lourdes réquisitions

Déjà condamnée à deux reprises en 2015 et 2018 pour des faits de même nature, l’infirmière risque gros. L'accusation a demandé deux ans de prison ferme et une interdiction d'exercer la profession pendant 5 ans. Dans une longue plaidoirie, l'avocate de la prévenue, Maître Faridha Hadidi, a plaidé la relaxe au bénéfice du doute. Le jugement sera rendu le 6 octobre 2020.