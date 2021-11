L'infirmière héraultaise et sa fille, en fuite depuis 8 mois ont été retrouvées en bonne santé

Fanny Birenbaum et sa fille

Les gendarmes de l'Hérault avaient relancé l'appel à témoins vendredi 5 novembre 2021 pour tenter de les retrouver, elles sont finalement bien saines et sauves. Fanny Birenbaum, une infirmière héraultaise et sa dille de 5 ans étaient portées disparues depuis le 4 mars dernier. Selon les gendarmes, la maman s'était délibérément enfuie avec sa fille, pour la soustraire à une décision de justice. Un mandat d'arrêt avait été délivré contre elle.

La maman et la fillette ont été interpellées ce mercredi dans l'Hérault, saines et sauves, sans plus de précision pour l'instant.