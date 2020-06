L'infirmière interpellée à Paris porte plainte à l'inspection générale de la police nationale

L'infirmière d'une cinquantaine d'années, dont l'interpellation filmée a fait le tour des réseaux sociaux et des médias, porte plainte à l'inspection générale de la police nationale (IGPN). Filmée en train de jeter des projectiles sur les forces de l'ordre, puis mise à terre par des policiers pour être arrêtée, elle leur reproche d'avoir été trop violents.

Sur la vidéo de l'interpellation, on aperçoit la femme en blouse blanche être traînée au sol par les cheveux puis plaquée contre un arbre par des agents de police. Une arrestation trop violente pour laquelle l'infirmière décide de saisir l'IGPN. Celle-ci a précisé lors que sa garde à vue "qu'elle ne se débattait pas".

Lors de son audition, la soignante a concédé avoir jeté des cailloux, tout en s'étonnant que cela soit assimilé à des violences, et précisé qu'elle fuyait les gaz lacrymogènes envoyés par la police. Elle a également reconnu avoir fait des doigts d'honneur, non pas contre les policiers mais "contre l'État", et dit avoir ressenti "une grande colère" après les jets de lacrymogènes.

Sortie de garde à vue mercredi 17 juin dans l'après midi, elle sera convoquée au tribunal de Paris le 25 septembre prochain pour être jugée pour "outrages" et "violences" sur personne dépositaire de l’autorité publique.