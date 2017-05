L'infirmière à la retraite condamnée à un an avec sursis pour avoir renversé et tué un motard

Procès à Béziers de cette infirmière à la retraite de 62 ans qui avait provoqué la mort d'un motard sur la route de Bédarieux il y a un an. Une collision frontale, à vitesse normale, 80 km/h de part et d'autre, sur une route large, dégagée, une fin d'après midi de mai

La conductrice s'était brutalement déportée sur la gauche pour percuter de plein fouet Michel Delmas, 58 ans, bien connu à Béziers pour tenir le bar restaurant le Mathy's sur les allées paul Riquet.

Elle affirme ne se souvenir de rien, en particulier pourquoi elle soudain changé de trajectoire, pour venir faucher le motard.

Seule explication possible : elle était gavée de médicaments au moment des faits, mais cela n'est pas reconnu comme circonstance aggravante par la loi. déplore l'avocate de la famille de la victime Me Truel-Castaldy, qui, faute de sanctions pénales, a réclamé des sommes importantes, plusieurs dizaines de milliers d'euros à titre de dédommagement.

Me Truel-Castaldi, partie civile Copier

La conductrice est condamnée à un an de prison avec sursis, et à la suspension de son permis de conduire pendant un an.