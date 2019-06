L'infirmière polonaise de 47 ans retrouvée saine et sauve en forêt de Haguenau

Haguenau, France

C'est la fin d'une traque qui aura duré huit jours. Les ravisseurs présumés de l'infirmière polonaise, disparue depuis lundi 3 juin à Aspach, en Allemagne ont été interpellés mardi 11 juin, dans la forêt de Haguenau. La victime a été transportée à l'hôpital, en état de choc.

Des appels à témoin fructueux

Pendant plus d'une semaine, l'étroite collaboration entre les polices allemande et française a permis de retrouver la trace de ces deux hommes de 51 et 23 ans. Des appels à témoin ont été diffusés largement des deux côtés de la frontière, ce qui a permis aux enquêteurs de resserrer l'étau autour des deux suspects.

Mercredi, il y a ce piège à photo d'un chasseur en forêt de Haguenau, qui aiguillent les policiers sur la localisation des deux ravisseurs présumés. Leur camping-car, vide, est découvert dans les environs, près de Schweighouse-sur-Moder. La gendarmerie française est sollicitée à son tour, elle mobilise un hélicoptère pour survoler la zone.

C'est là que les ravisseurs présumés cachent leur victime, elle est retrouvée mardi 11 juin dans l'après-midi. Le motif de l'enlèvement doit encore être éclairci, mais ce que l'on sait, c'est que le ravisseur le plus âgé se trouve être l'ancien compagnon de la victime et le père de son enfant.