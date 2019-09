Elle avait lancé le mouvement #balancetonporc : Sandra Muller est condamnée pour "diffamation"

Sandra Muller, initiatrice du mouvement #balancetonporc, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris ce mercredi pour "diffamation". Elle devra payer 20.000 euros de dommages et intérêts. En octobre 2017, elle avait donné le nom, sur les réseaux sociaux, de celui qu’elle accuse d’harcèlement sexuel lors d’une soirée cannoise.

On aurait voulu que les femmes se taisent, on ne s'y serait pas pris autrement - Me Francis Szpiner

"On aurait voulu que les femmes se taisent, on ne s’y serait pas pris autrement", a réagi l'avocat de Sandra Muller, Me Francis Spziner. Ce dernier compare cette condamnation à 20.000 euros de dommages et intérêts à la condamnation "des policiers qui ont violé la touriste canadienne".

"Si on supprime la liberté de parole, c’est une régression et c’est une régression au mouvement formidable", a indiqué de son côté Sandra Muller. Elle se dit "déçue" mais "déterminée" et demande "aux femmes de continuer à se battre". Son avocat Francis Szpiner a indiqué qu'il entendait faire appel.

Deux messages qui avaient lancé le mouvement

Le 13 octobre 2017, Sandra Muller, journaliste pour la Lettre de l'audiovisuel, tweetait le message suivant.

Message suivi quatre heures plus tard par un second tweet.

La parole de milliers de femmes dénonçant harcèlement ou agressions sexuelles s'était libérée sous ce mot-dièse #balancetonporc, rapidement devenu viral, et sous son équivalent en anglais #Metoo (#MoiAussi) lancé par l'actrice Alyssa Milano. Lors de l'audience devant la 17e chambre civile du tribunal de Paris, le 29 mai dernier, Sandra Muller avait défendu la libération de la parole initiée par #balancetonporc, tandis qu'Eric Brion et ses avocats avaient dénoncé une forme de "délation".

Les avocats d'Éric Brion avaient réclamé 50.000 euros de dommages et intérêts, 15.000 euros de frais de justice, la suppression du tweet divulguant son nom et des publications judiciaires.