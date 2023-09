L'inquiétante disparition d'un étudiant à Brest

C'est une disparition jugée très inquiétante par la Direction départementale de la sécurité publique du Finistère. La Police nationale lance lundi soir un appel à témoins pour tenter de recueillir des informations au sujet d'un étudiant Erasmus de nationalité marocaine. Dans la nuit de samedi à dimanche, Sami El Yousfi Alaoui s'est comme volatilisé alors qu'il était avec des amis à la Suite, une discothèque du port de commerce.

Le groupe d'étudiants de l'ENIB (Ecole nationale d'ingénieurs de Brest) était arrivé sur place vers 1h du matin. D'après son ami qui a prévenu la police dimanche, Sami aurait indiqué se rendre aux toilettes autour de 3h. Plus personne ne l'a revu depuis.

Son téléphone borne à 900 mètres

Des investigations ont été menées par la police, notamment dans l'appartement de l'étudiant. Des recherches ont aussi été effectuées dans les bassins du port, sans résultat. Fait troublant : le téléphone de Sami borne à environ 900 mètres de la discothèque, sans que les enquêteurs n'aient pu le localiser précisément.

De corpulence mince, le jeune homme mesure 1m70 et porte des lunettes. Il est brun avec des cheveux courts et frisés. La nuit de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon noir avec poches latérales, d'un tee-shirt bleu à fleurs et de baskets blanches. Les personnes ayant des informations sont priées de contacter le commissariat de Brest au 02 21 09 53 60.

Contactée par France Bleu Breizh Izel, l'ENIB n'était pas encore informée de cette disparition lundi soir.