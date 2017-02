L'inquiétante disparition d'un habitant d'Ancinnes, dans le Nord Sarthe

Cet homme de 56 ans a disparu le samedi 28 janvier. Sa voiture a été retrouvée en forêt de Perseigne où de nouvelles recherches vont être effectuées ce jeudi après-midi.

Une nouvelle battue va être menée ce jeudi après-midi en forêt de Perseigne pour tenter de retrouver Didier Alix. Opération de recherches sans les gendarmes. Elle est organisée par les proches de cet homme de 56 ans qui a disparu le samedi 28 janvier.

Cela fait désormais 13 jours que sa famille est sans nouvelle de lui et à Ancinnes, la commune où il réside dans le Nord Sarthe, les élus se mobilisent. "On se pose des questions tous les jours" explique le maire Dominique Foresto. La plupart des 980 habitants s'interrogent ajoute son premier adjoint, Thierry Édouard : "Quand il y a une disparition dans une commune tout le monde est inquiet. On est soucieux pour cet homme sympathique, jovial et discret."

Réunion des élus d'Ancinnes sur la disparition de Didier Alix © Radio France - Julien JEAN

Car Didier Alix serait parti sans pièce d'identité et sans téléphone. Sa voiture a été retrouvée à moins de 10 kilomètres de son domicile au niveau de la Croix Pergeline en forêt de Perseigne. Plusieurs recherches ont été effectuées dans ce secteur par les gendarmes avec une brigade canine, un hélicoptère et l'aide des habitants raconte Thierry Edouard : "On était 75 volontaires pour quadriller la zone à la demande de la gendarmerie. Malheureusement, on a rien trouvé".

Une page facebook Aidez-nous à retrouver Didier Alix a été créée. Enfin les gendarmes et le parquet refuse de communiquer. "Compte tenu des nécessités de l’ enquête, il n y aura plus aucune communication sur ce dossier prochainement" indique le procureur de la République du Mans.