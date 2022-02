L'inquiétude des familles après la mise en examen d'un professeur de piano au conservatoire de Pau

Les parents et les enfants digèrent la nouvelle. Un professeur de piano du conservatoire de Pau est mis en examen pour viols et agressions sexuelles.

Beaucoup ont découvert l'affaire cette semaine. Un professeur de piano âgé d'une soixantaine d'années a été mis en examen mardi pour viols et agressions sexuelles. Les faits datent de 2007, une jeune femme a déposé plainte. L'homme nie les faits, il a interdiction d'exercer son métier auprès de mineurs. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Certains parents d'élèves inscrits au conservatoire expliquent qu'ils n'étaient au courant de rien. La direction du conservatoire ne veut pas faire de commentaire.

"C'est inquiétant, on en entend parler partout, au conservatoire, dans des catéchismes, dans des écoles ; on en a parlé entre parents" raconte une mère de deux enfants qui suivent des cours à Pau. "Si les faits sont avérés et que la jeune fille a déposé plainte, c'est normal que la justice prenne le relais" ajoute un père de famille qui rappelle que le professeur poursuivi reste présumé innocent.

On se dit que nos enfants ne sont tranquilles nulle part. Frédéric, habitant de Pau.

"On sait que ça peut arriver partout, dit encore une autre maman de l'agglomération de Pau. À nous d'être vigilants et de passer les bons messages aux enfants." Frédéric, un Palois conclut : "On se dit que nos enfants ne sont tranquilles nulle part même si on a appris que ça s'était passé en dehors du conservatoire."

"Souvent quand on entend ça, c'est dans des autres villes, loin de nous", "De toute façon, à chaque fois qu'il se passe des choses comme ça, c'est très choquant", "Si on connaît cette personne et que c'est notre prof on ne peut pas forcément se dire qu'il a fait ça", etc. Certaines élèves de 14 ans inscrites en cours de danse au conservatoire de Pau ont expliqué qu'elles avaient été très étonnées en entendant parler de l'affaire.

"Quand on est avec un professeur depuis longtemps, il y a un lien qui se crée, une certaine confiance et là, ça fait tout tomber", réagit Joséphine. À côté d'elle, Apolline, confie : "J'ai eu un peu peur parce que mon frère a eu un prof de piano qui a une soixantaine d'années et on ne sait pas si c'est lui."