L'inquiétude grandit à Etoile-sur-Rhône après une nouvelle attaque de chiens errants

Étoile-sur-Rhône, France

Un vétérinaire avec des seringues hypodermiques va être réquisitionné par la préfecture de la Drôme

La mairie d'Etoile-sur-Rhône fait tout son possible pour mettre fin aux attaques de ces deux molosses qui s'en prennent aux animaux des habitants de la commune depuis plusieurs semaines. Les élus , la police municipale et la préfecture sont mobilisés pour attraper le braque et le labrador qui ont égorgé deux agneaux dans la nuit de jeudi à vendredi après s'en être pris à des brebis , des poules et même un cochon.