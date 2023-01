L'inquiétude grandit à Saint-Drézéry après la disparition d'une Nîmoise de 68 ans depuis lundi

L'inquiétude grandit à Saint Drézéry (Hérault). Cela fait maintenant cinq jours que Jeanne Ségara, une femme de 68 ans est portée disparue. Cette habitante de NÎmes avait jusque là toute sa tête mais son comportement intrigant samedi avait conduit son fils à la prendre chez lui le weekend dernier.

Lundi en fin de matinée, elle a quitté le domicile de son fils, puis a été vue dans le centre du village, elle a même demandé à plusieurs personnes de la conduire à Montpellier. Mais depuis lundi midi, plus aucun signe de vie.

La gendarmerie a lancé un appel à témoins qui n'a rien donné. La famille est forcément très inquiète d'autant qu'elle n'a vraiment aucune piste. Anne Aubry est la belle fille de Jeanne Ségara lance un nouvel appel à témoins. Jeanne Ségara mesure 1m60, de forte corpulence, elle portait une polaire foncée et une jupe droite quand elle a disparu.

"Les dernières informations qu'on a, c'est qu'elle a parlé à un habitant du village en demandant à partir sur Montpellier. Il était 12h40 lundi. Ce qui nous inquiète particulièrement, c'est de n'avoir aucun indice. C'est-à-dire que depuis 12h45 lundi, personne ne l'a vue. Personne ne l'a aidée. Nous n'avons pas retrouvé d'affaires, même si elle en a très peu sur elle. Et donc nous n'avons vraiment aucune piste pour savoir si elle a réellement quitté le village de Saint-Drézéry ou si elle ne l'a pas quitté. Et dans quelles pistes orienter des recherches."

"Les gendarmes ont organisé les premières recherches et les premiers questionnements des personnes qui pourraient l'avoir vue. Ils ont exploité la vidéosurveillance, fait des croisements avec les hôpitaux, la police, etc... Mais il n'y a aucun indice à ce jour."

On n'arrive plus à raisonner

"Nous ne lui connaissions aucun problème neurologique, cérébral. Elle avait un comportement tout à fait normal jusqu'à ce week-end où effectivement, on a vu qu'il y avait des choses étranges et c'est pour cela qu'on l'a ramenée chez nous pour s'occuper d'elle et voir ce qui se passait. Mais en aucun cas on a eu une quelconque alerte avant ça, avant ce week end."

"Alors on envisage tout un tas d'hypothèses. Qu'elle se cache avec ses esprits ? Franchement, non. Qu'elle se cache parce qu'elle a peur ou parce qu'il y a quelque chose qui a qui a un peu disjoncté dans sa tête ? Peut être. Elle est Nîmoise et c'est une habitante de la ville, elle ne connaît pas Saint-Drézéry et ses alentours. Donc on a forcément beaucoup de mal à imaginer qu'elle puisse s'aventurer en dehors de la commune. Mais maintenant, on n'arrive plus à raisonner. Tout est possible. Donc y a aucune hypothèse d'écarter, mais il y en a aucune à avancer non plus parce qu'il n'y a pas le moindre indice."

Si vous avez la moindre information qui puisse faire avancer les recherches, merci d'appeler la gendarmerie de Castries 04.67.70.03.31 .