Le jeune couple n'a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier en fin de journée dans le secteur du phare de Biarritz. L'océan était très agité et l'hypothèse d'une chute accidentelle est privilégiée. Les recherches effectuées ce mardi sont restées infructueuses.

Toujours aucune nouvelle de la jeune Charentaise et de son ami portés disparus à Biarritz

Roxane et Nabil ont disparu vendredi 18 février sur la côte biarrote

Originaire de Saint-Laurent-de-Céris en Charente, Roxane Benest aurait du fêter ses 21 ans ce mardi 22 février. Récemment installée à Labenne au Pays basque, la jeune femme est infirmière. Sa famille continue de se mobiliser notamment via les réseaux sociaux. Sa sœur a posté un nouveau message sur Facebook.

Vendredi dernier, Roxane se trouvait sur la côte biarrote en compagnie de Nabil Tourougui, un étudiant de 23 ans, en master 1 à l'Estia, l'école d'ingénieur de Bidart. Leurs téléphones portables ont borné pour la dernière fois entre 17h30 et 18h20 dans le secteur du Rocher de la Vierge et le phare de Biarritz.

L'océan était très agité ce jour-là et une chute accidentelle pourrait être la cause de leur disparition. Mais leurs proches veulent garder espoir. Un appel à témoins a été lancé par le commissariat de police de Bayonne. Toute personne qui aurait des informations sur le couple est priée de contacter le commissariat de Bayonne au 05.59.46.22.71 ou au 06.01.06.31.76.

Roxane Benest a les cheveux noirs longs et lisses, des taches de rousseur et les yeux verts. La jeune charentaise est porteuse de plusieurs tatouages. Un soleil derrière l'oreille gauche, une inscription "1998" sur le triceps gauche, "2005" sur le triceps droit et un visage de femme sur le haut de la jambe.

Les recherches ont repris ce mardi dans le secteur du phare de Biarritz, notamment par le biais de la brigade nautique des sapeurs-pompiers d’Anglet, mais elles n'ont rien donné.