L'inquiétude grandit chez les proches de Raymond Robert disparu dans le Gard depuis vendredi

Raymond Robert, malade d’Alzheimer a disparu depuis vendredi dans le Gard. Sa fille qui vit à Beaulieu dans l'Hérault pense qu'il a peut-être essayé de la rejoindre. Elle lance un nouvel appel à témoin pour le retrouver.

Les recherches actives des gendarmes ont été interrompues pour tenter de retrouver Raymond Robert, 79 ans, malade d'Alzheimer, disparu depuis vendredi de son domicile à Saint Christol d'Alès dans le Gard. Des patrouilles au sol, des chiens et un hélicoptère ont été mobilisés tout le weekend, en vain.

Mais sa famille reste mobilisée, notamment sa fille Sylvie qui vit dans l'Hérault. Elle a placardé des dizaines d'affiches aux endroits où son père aurait pu passer et lance un nouvel appel aux habitants du Gard mais aussi de l'Hérault. Elle vit à Bessan et pense que son père a peut-être essayé de la rejoindre.

"On ne sait plus où chercher !"

"Il a deux lieux où il a envie d'aller, sa propriété en Lozère, et chez moi à Beaulieu. S'il a été pris en voiture, il a peut-être demandé à aller à Montpellier. Nous sommes très inquiets, est-ce qu'il a dormi dehors ? est-ce qu'il est tombé quelque part ? est ce qu'il a été pris par quelqu'un en voiture ? On ne sait plus où chercher. Quelqu'un a pu le lâcher n'importe où. Il ne saura pas donner son adresse, peut-être même pas son nom."

"Il n'est pas méchant, il ne faut pas que les gens aient peur"

"On a mis des affiches partout, peut être que quelqu'un va le reconnaître. Il va être perdu, il n'arrive pas à parler mais il est sociable, il aime le contact, il cherchera à parler, il n'est pas violent, il n'est pas méchant, il ne faut pas que les gens aient peur !"

Sylvie Robert, la fille du disparu Partager le son sur : Copier

Raymond Robert a 79 ans il est atteint de la maladie d’Alzheimer. Il mesure 1.72m, a les cheveux très blancs. Il porte un bomber vert kaki dont l'intérieur est orange, un jean bleu.

Pour toute information contacter la gendarmerie d'Alès : 04 66 78 14 22