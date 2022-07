L'école d'ingénieurs INSA à Rennes a saisi le procureur de la république suite à une enquête interne. Celle-ci révèle plusieurs agressions sexuelles, viols et propos homophobes.

À Rennes, l'INSA, une école d'ingénieurs, signale à la justice des faits d'agressions sexuelles et de viols

Le procureur de la république de Rennes est saisi par la direction de l'INSA à Rennes, l'Institut national des sciences appliquées. L'association féministe INSAtisfait.e.s de l'école d'ingénieur a sondé les étudiants en mai 2022. L'enquête révèle plusieurs agressions sexuelles, viols et propos homophobes.

"Nous nous sommes inspirés du questionnaire créé par CentraleSupélec", explique Morgane Grand, la co-présidente de INSAtisfait.e.s. Il y a dix mois, une enquête préliminaire a été ouverte concernant cette autre école d'ingénieur. Une association avait sondé les étudiants révélant plusieurs faits de harcèlement sexuel, d'agressions sexuelles, et de viols.

Salle de cours, résidences étudiantes, lieux de stage

Sur les 2000 étudiants de l'INSA à Rennes, 673 ont répondu à ce questionnaire. Selon ces déclarations, les crimes se sont déroulés au sein de l'établissement : salles de cours, lieux de vie des étudiants (foyer, résidence, etc). Certains auraient aussi eu lieu sur les lieux de stage.

Dans un communiqué, la direction indique que ces agressions sexuelles et viols seraient survenus "lors de temps festifs, majoritairement par des personnes identifiées comme extérieures à l'établissement."

Le directeur de l'INSA à Rennes, Vincent Brunie, temporise : "les résultats de l'enquête semblent, à première vue, moins alarmants que dans d'autres écoles d'ingénieurs". Un parallèle confirmé par l'association féministe à l'origine du sondage.

Des mesures seront prises

Le chef de l'établissement rennais s'est exprimé devant les étudiants. Vincent Brunie assure faire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles "l'une de ses priorités". Il garantit qu'il fera appel à des prestataires spécialisés pour prévenir ces crimes et accompagner les victimes.

L'établissement a déjà mis en place à la rentrée 2021, une cellule _"_harcèlement et autre violences sexistes et sexuelles" ainsi qu'un guide de lutte contre le sexisme.

Il y a vraiment une volonté d'avancer sur ces sujets

Ces démarches rassurent la co-présidente de l'association étudiante INSAtisfait.e.s, Morgane Grand : "On a l'appui de notre direction, c'est une réaction positive. Il y a vraiment une volonté d'avancer sur ces sujets et de faire plus pour lutter contre tout cela."