L'insécurité est "une réalité factuelle" à Bordeaux

Depuis plus d'un an, les faits divers font régulièrement état d'agression au couteau ou à la machette, de vols avec violence et de trafics de drogue à Bordeaux. "Lorsque nous avons pris nos fonctions il y a un an, nous avons traversé une vague de faits divers graves", reconnaît Amine Smihi, adjoint au maire de Bordeaux en charge de la sécurité, invité de France Bleu Gironde ce mercredi matin. Ce qui lui fait dire qu'"au-delà du sentiment d'insécurité", ressenti par de nombreux Bordelais, "l'insécurité est une réalité factuelle", dans la ville.

Ce dossier, la municipalité s'y est attaquée en créant un GLTD, groupe local de traitement de la délinquance, en septembre 2020, quartier Saint-Michel. "Il fallait absolument enrayer cette spirale de dégradation de la situation", déclare l'élu. Cette action conjointe de la police nationale, de la municipalité, de la justice et des médiateurs locaux a porté ses fruits selon Amine Smihi qui affirme que la délinquance a baissé dans le quartier, même s'il reste "une insatisfaction observée auprès des commerçants, des riverains".

Aujourd'hui ce GLTD est clos, remplacé dès ce vendredi par un dispositif similaire pour le quartier Marne-Saint-Jean, de la Victoire à la gare Saint-Jean et aux quais, secteurs "sur lesquels il y a encore beaucoup trop de faits qui ne sont pas acceptables et sur lesquels nous devons agir collectivement". Et au-delà de ces deux quartier spécifiques, la municipalité a fait réaliser un diagnostic par un prestataire indépendant, le Forum français pour la sécurité urbaine. Avec un résultat en partie inattendu puisqu'il pointe, entre autres, deux facteurs aggravants au sentiment d'insécurité, à savoir "la propreté, à la dégradation du cadre de vie" et "les incivilités, les dégradations volontaires".