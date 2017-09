L'instituteur nîmois soupçonné d'abus sexuel, et arrêté lundi, nie farouchement

L'instituteur arrêté à son domicile, lundi matin, devrait être présenté ce mercredi dans la journée devant le parquet du tribunal de Grande Instance de Nîmes. On le soupçonne d'abus à caractère sexuel sur des enfants scolarisés dans une école maternelle. Âgé de 58 ans, il nie toute implication.

Alerté par les familles, l'éducation nationale l'avait suspendu

Tout part, en décembre dernier, de parents qui s'alertent de son comportement. L'instituteur est immédiatement suspendu. Et l’enquête révèle les témoignages de six garçonnets et fillettes placées sous sa responsabilité. Ils évoquent des siestes forcées et des jeux au cours duquel le sexagénaire aurait exhibé son anatomie en les obligeants à des gestes qui dépassent l'entendement. Les enfants ont à peine 4 ans.

"Des siestes forcées et des enfants qu'on oblige à des gestes qui dépassent l'entendement."

L'instituteur n'est pas connu pour des agressions sexuelles

L'instituteur, âgé de 58 ans, n'est pas connu pour des agressions sexuelles mais son passé professionnel est extrêmement chaotique. Un homme apparemment très violent, y compris pour sa propre famille. Il nie farouchement toute agression sexuelle, mais les enquêteurs et les témoignages recueillis seraient accablants.