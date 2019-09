L'interdiction d'emploi du feu prolongée jusqu'au 30 septembre dans le Gard

Malgré les pluies du début de semaine, la végétation reste très sèche et les risques d'incendies demeurent importants.

Nîmes, France

Le risque d'incendie de forêt demeure important en cette fin de saison estivale. Malgré les précipitations du début de la semaine, comprises entre 10 et 20 mm, voire moins sur certains secteurs, la végétation reste très sèche et, malgré la baisse des températures et le raccourcissement de la durée du jour, des feux de grande ampleur restent possibles. En raison de cette situation, le préfet du Gard prolonge l'interdiction d'emploi du feu jusqu'au 30 septembre.

Cette mesure s’applique à toute personne, propriétaires de terrains compris. Elle concerne l’utilisation du feu sous toutes ses formes : barbecue, cigarette, feu de camp, écobuage, brûlage de résidus issus du débroussaillement ou encore lâchers de lanternes célestes.

Des poursuites pénales

Le non-respect de l’interdiction d’emploi du feu expose son auteur à des poursuites pénales. En cas d’incendie, même involontaire, des amendes pouvant aller jusqu’à 150.000 euros ainsi que des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées. Des dommages et intérêts peuvent être réclamés.

Il est rappelé que le brûlage des déchets verts de parcs et jardins (déchets de tonte, feuillages, branchages issus d’élagage de haies) demeure interdit toute l’année sur l’ensemble du département.