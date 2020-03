L'Intermarché de Pau restera fermé au moins trois mois après un incendie criminel

Ce jeudi, le directeur du magasin, François Barrau attendait des experts pour affiner les prévisions sur la durée du chantier. Le feu n'a concerné qu'une quarantaine de mètres carrés, mais la suie s'est infiltrée partout, elle est toxique et on ne doit pas la respirer sans protection, et puis surtout, elle est corrosive et attaque les produits en rayon, les armoires frais, le flocage, qui isole les poutres de la charpente.

La suie recouvre tout, impossible de consommer les produits en rayon © Radio France - Marie line Napias

Dans un premier temps il faut attendre les résultats des prélèvements de flocage pour s'assurer qu'il ne contient pas d'amiante, sinon les délais du chantier seront allongés.

Une équipe spécialisée avec des équipements de protection va intervenir pour vider les rayons

Il va donc falloir vider, décontaminer, nettoyer, puis remplacer ce qui a brûlé. Les 46 salariés sont en chômage technique pour au moins trois mois.