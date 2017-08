L'intermarché de Vallon Pont d'Arc cambriolé dans le Sud Ardèche

Le magasin Intermarché de Vallon Pont d'Arc dans le Sud Ardèche a été cambriolé dans la nuit de lundi à mardi. Le préjudice est important. Toute la recette contenue dans le coffre a été dérobée.

Pas de jour férié pour les voleurs. Le magasin Intermarché de Vallon Pont d'Arc a été cambriolé dans la nuit de lundi à mardi. Les auteurs semblent avoir été bien informés, le préjudice est lourd.

La recette dérobée

Les voleurs n'ont pas cherché à prendre du matériel informatique, ou de la téléphonie. Ils se sont attaqués directement au coffre du magasin. Et c'est toute la recette de l'Intermarché qui s'est volatilisée. Impossible en revanche de connaitre le montant du préjudice.

L'effraction a eu lieu en pleine nuit, aucune alarme ne s'est déclenchée. Les voleurs connaissaient bien les lieux : ils sont passés par une fenêtre coulissante, non sécurisée, dans une zone en travaux du magasin. La société de surveillance n'a réalisé qu'au petit matin que l'Intermarché avait été cambriolé.

Les gendarmes ont été appelés peu après 6h mardi matin. Ils ont retrouvés le coffre grand ouvert, et vide.

Plusieurs cambriolages dans la région

Ce n'est pas le premier magasin visité ces derniers jours. Du matériel hi-fi avait déjà été dérobé à MDA lundi dernier à St Marcel les Valence, et l'Intersport de Loriol quelques jours plus tard. A chaque fois, l'alarme avait été neutralisée. Mais cette fois, le préjudice est bien plus important.