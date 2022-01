L'intersyndicale de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Quiévrechain réclame un audit de sécurité

Après la découverte de 6 couteaux et de cartouches de fusil depuis septembre, les syndicats FO et UFAP réclament un renforcement de la sécurité notamment au niveau des grilles de l'établissement pour limiter le nombre de projectiles. Après une visite ce jeudi, la direction promet des aménagements.

Nicolas Vettu, secrétaire adjoint de l'UFAP à l'Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs de Quiévrechain et Mathieu Gaillet, secrétaire de FO

Mathieu Gaillet, secrétaire FO de l'EPM est dépité en regardant les 5-6 trous découpés dans la clôture pourtant en "maille dense" derrière l'établissement. Des trous rebouchés avec les moyens du bord, mais qui sont presque aussitôt réempruntés par les complices des détenus pour passer des colis

Au début c'était du shit, des téléphones portables, on a eu aussi une console de jeu, des chichas, mais bon là maintenant c'est des couteaux, on est vraiment passé à un cran supérieur, Mathieu Gaillet, secrétaire FO de l'EPM

Trou dans la clôture de l'EPM de Quiévrechain © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Une population carcérale qui a changé depuis 2007

Le syndicaliste reconnait que la sécurité a pourtant été renforcée il y a quelques années avec des barbelés déployés tout le long de l'enceinte, mais ça ne suffit plus selon Nicolas Vettu secrétaire adjoint de l'UFAP car la population carcérale a changé depuis 2007

c'est un établissement qui a été crée au départ pour des primo délinquants donc la sécurité était à la hauteur de primo-délinquants. On nous a mis des multi-récidivistes mélangés avec des primo délinquants, et niveau sécurité c'est pas au niveau (...) C'est pas une école fermée, c'est une un centre pénitentiaire. C'est pas le pays des bisounours ici, il y a du danger

Selon Mathieu Gaillet, la quarantaine de surveillants ne vient plus sereinement au travail, il craint aussi pour la sécurité des enseignants et autres personnels de l'EPM mais aussi pour la trentaine de mineurs accueillis "on est là pour protéger tout le monde".

La direction interrégionale de l'administration pénitentiaire partage le constat d'un changement de population depuis la création des EPM, et assure "comprendre les inquiétudes" des syndicats et "prendre les choses à bras le corps".

Après la visite de deux experts ce jeudi à Quiévrechain, elle s'engage à des "mesures correctives" au niveau des grilles et promet d'étudier d'autres dispositifs pour limiter les projectiles.