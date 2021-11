L'intrus armé de Clermont-Créans condamné à quatre ans de prison par le tribunal du Mans

C'est vers 7 h 30, samedi matin, que ce père de famille de Clermont-Créans, près de La Flèche, est tiré de son sommeil. Ni par sa femme, qui a déjà quitté la maison, ni par l'un de ses deux enfants. Mais par un homme, qui pointe sur lui un revolver et le menace en ces termes : "Donne-moi mon argent ! Les autres m'ont déposé là, je vais te crever !"

Sans se démonter, le père de famille bondit alors sur son agresseur. Dans le couloir où les deux se battent sous les yeux des deux enfants, un coup de feu part en direction d'une chambre. Heureusement sans toucher personne. Puis l'agresseur finit par prendre la fuite, en laissant sur place neuf cartouches... Et son permis de conduire. Ce qui mènera facilement les gendarmes sur sa piste.

"On m'a dit que c'était lui, on m'a montré son adresse sur Google Maps"

Rapidement interpellé, le Sarthois de 33 ans, également habitant de Clermont-Créans, reconnaît les faits et livre une explication inattendue : il aurait voulu récupérer 7 000 € dérobés chez lui quelques mois plus tôt lors d'un cambriolage. De l'argent issu de la contrebande de tabac acheté une fois par mois au Luxembourg et qu'il revendait. Mais pourquoi donc chez cet homme, qui affirme ne même pas connaître son agresseur, interroge le tribunal ? "On m'a dit que c'était lui, on m'a montré son adresse sur Google maps." De qui venait cette information ? Qui sont ces "autres" qu'il a évoqués lors de son raid ? Le prévenu secoue la tête et garde le silence.

L'avocate de la défense réclamait une expertise psychiatrique de son client tombé en dépression depuis deux ans. Demande rejetée par le tribunal, qui le condamne à quatre ans de prison, à une interdiction de détenir une arme pendant 15 ans et de se rendre à Clermont-Créans durant cinq ans. Son avocate a annoncé son intention de faire appel.