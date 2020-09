L'INVITÉE - Chevaux mutilés : "Il y a des gens qui ne dorment plus la nuit" d'après Isabelle Cobbaert

La Mayenne reste encore peu touchée, une seule attaque de jument, mais les éleveurs et propriétaires de centres équestres sont inquiets. "Il y a des gens qui ne dorment plus la nuit, ils se lèvent au moindre bruit" confie Isabelle Cobbaert, présidente du Comité départemental d'équitation, au micro de France Bleu Mayenne.

Les raisons de ces attaques encore inconnues

Difficile de savoir ce qui motive les malfaiteurs. Les hypothèses se multiplient : des rituels, "défis" possible pour Isabelle Cobbart mais d'après elle, pas de règlement de comptes entre éleveurs. "Cela aurait pu être le cas si cela était localisé sur une région, un secteur en particulier," avance la présidente, "là, cela touche le territoire national et on a des dizaines de signalements." Autre théorie également pour Isabelle Cobbaert, des personnes qui "viendraient avec des sceaux de granulés qui contiendraient des anesthésiques". Il n'y a cependant encore aucune certitude sur les méthodes employées.

"Ces actes de cruauté et de barbarie doivent cesser," a plaidé Isabelle Cobbaert qui donne des recommandations pour se prémunir contre ces attaques : "faire des tournées, surveiller, mettre des caméras de chasse, mettre des détecteurs de lumière qui se déclenchent lorsqu'il y a un mouvement" ou encore laisser les chiens en liberté qui peuvent alerter les propriétaires.

Ne pas faire justice soi-même

Dans ce contexte tendu, Isabelle Cobbaert a appelé éleveurs et propriétaire à "ne pas s'armer et former des groupuscules" qui surveillent les alentours. Un appel qui fait écho à un incident en Bretagne le weekend dernier : des éleveurs ont intercepté une automobiliste qu'ils soupçonnaient de vouloir s'en prendre à des chevaux. La conductrice qui ne faisait que rentrer chez elle a porté plainte. Pour la présidente du Comité départemental d'équitation, "c'est très bien de se mettre avec des amis pour surveiller mais il y a une condition : prévenir ses voisins et prévenir la gendarmerie." Une précaution pour éviter que ce type d'incident ne se reproduise.

"Je fais confiance à la gendarmerie pour mettre un terme à ces actes de cruauté," conclu Isabelle Cobbaert. Gendarmerie de la Mayenne qui envisage d'accentuer les contrôles de véhicules pour repérer ceux qui circuleraient de façon suspecte autour des sites équestres. Pour l'heure, elle intervient systématiquement sur place à chaque signalement.