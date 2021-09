L'invitée de 7h45 : Olivia Gally, présidente de l'association stop aux violences sexuelles dans l'Yonne

La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants installe ce mardi matin à 10h sa plateforme d'appel à destination des victimes adultes qui ont subi des abus dans leur enfance. Beaucoup décrivent un manque d'écoute des institutions.

Une plateforme téléphonique pour recueillir la parole des victimes et leur proche , c'est un outil important pour protéger les enfants ?

On va enfin pouvoir enfin entendre les victimes murées dans leur silence depuis des années voire des décennies. On va pouvoir comprendre les différentes problématiques qui ont fait que les victimes se soient enfermées dans le silence, l'omerta dans la famille quand l'agresseur fait pression . Il y a aussi le fait que plus l'enfant est âgé, moins sa parole est crue. Il va falloir adapter nos façons d'auditionner les enfants, de faire de la prévention auprès des parents et de l'éducation nationale.

Pus vite on parle, plus vite on se reconstruit, encore faut-il effectivement être cru

C'est encore une grande difficulté pour les victimes. Les policiers et gendarmes sont mieux formés, je pense que nous sommes sur le bon chemin .

Une fois que la victime a libéré la parole, autre étape importante c'est son suivi.

C'est là que tout se complique , les victimes n'ont pas le même traitement selon leur lieu d'habitation, sachant que dans l'Yonne on manque toujours d'une unité médico-judiciaire, un endroit où la victime pourrait être examinée, entendue et rencontre run psychologue . Cela fait 30 ans qu'on en parle .

C'est au département de le mettre en place mais çà coûte très cher. On ne connaît pas le nombre d'enfants victimes d'inceste dans l'Yonne, un certain nombre d'indicateurs montre cependant que la parole se libère et que l'on va vers une sortie de l'omerta dans certaines familles.

En revanche les enfants placés ou qui souffrent de handicap sont beaucoup plus à risques d'être victimes d'agressions sexuelles et plus en difficulté pour se rendre dans une gendarmerie.

Le numéro de la ligne d'écoute mis en place est le 0805- 802 -804