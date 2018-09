Revel, France

Le secours en montagne et les gendarmes ont retrouvé mardi midi, le corps sans vie de la randonneuse de 62 ans portée disparue depuis la semaine dernière. Elle avait quitté son domicile de Saint-Ismier vendredi après midi et n'avait plus donné de nouvelle à sa famille.

Les recherches se sont d'abord orientées vers le pied du massif de la Chartreuse, où elle avait l'habitude de se rendre, avant d'être élargies à Belledonne, c'est là près de Freydières sur la commune de Revel que sa voiture a été découverte lundi. Les recherches se sont donc concentrées dans ce secteur permettant de retrouver son corps mardi à la mi journée.

La piste d'un malaise privilégiée

Il ne s'agit pas d'une zone propice aux chutes, il n'y a pas de barre rocheuse, les gendarmes penchent donc pour un malaise. En tout cas la piste criminelle est écartée, un autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours.