L'islamologue Tariq Ramadan jugé à Rouen pour diffamation envers l'une de ses accusatrices

C'est une affaire dans l'affaire. Mis en examen en 2017 pour viol sur plusieurs femmes, Tariq Ramadan devait répondre ce mardi matin de diffamation envers l'une de ces plaignantes, en l'occurence la première d'entre elles, la rouennaise Henda Ayari. En septembre 2019, sur la chaîne RMC et dans un livre intitulé "Devoir de vérité", il avait tenu des propos jugés calomnieux par la jeune femme et son conseil.

"L'audience a été dans la droite ligne de ses propos", regrette l'avocat de la plaignante, Jérémy Kalfon. "C'est le système de défense de Monsieur Ramadan depuis maintenant plusieurs années. Calomnier ma cliente, la salir, salir son image, salir sa vie passée notamment." Manière de faire le procès avant le procès, présume Maître Kalfon, si Tariq Ramadan est renvoyé un jour devant un cour d'assises. L'instruction menée après les plaintes pour viol déposées contre lui est toujours en cours.

Quand Tariq Ramadan calomnie ma cliente, il lui met une cible sur la tête - Jérémy Kalfon, l'avocat d'Henda Ayari.

Henda Ayari n'a pas pris la parole à l'audience, "par souci de discrétion", explique son avocat. Depuis qu'elle a porté plainte contre l'islamologue pour viol, "sa vie est très compliquée", raconte Jérémy Kalfon. La jeune femme a fait l'objet de nombreuses menaces et de harcèlement sur les réseaux sociaux, d'agressions physiques, d'un cambriolage, "quelqu'un a même foncé sur elle avec sa voiture" selon son avocat. "Et quand Tariq Ramadan (...) calomnie ma cliente, il lui met une cible sur la tête. Dès qu'il a tenu ces propos le 6 septembre 2019, il y a eu une recrudescence de messages de menaces sur Twitter et quelques jours plus tard ma cliente a fait l'objet d'une agression dans la rue" indique le conseil d'Henda Ayari.

Mon client ne peut pas être tenu pour responsable des faits dommageables qui pourraient arriver à l'une ou l'autre des plaignantes - Nabila Asmane, l'avocate de Tariq Ramadan.

Les avocats de Tariq Ramadan sont venus en nombre, à trois, pour le défendre longuement. Et si Henda Ayari est aujourd'hui l'objet de menaces, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même dit en substance l'un des conseils de l'islamologue. "Madame Ayari a choisi la médiatisation. Elle a annoncé sa plainte sur Facebook, fait des dizaines d'interviews à la presse écrite et des centaines de tweets, en français, en anglais, en arabe. Mon client condamne quelques menaces que ce soit (...) mais ne peut pas être tenu pour responsable des faits dommageables qui pourraient arriver à l'une ou l'autre des plaignantes" indique Maître Nabila Asmane.

Le Parquet n'a pas pris part aux débats, comme c'est l'usage dans les affaires de diffamation issues d'une plainte avec constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel rendra son jugement le 11 mai 2021.