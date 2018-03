Une troisième femme a porté plainte pour viols contre Tariq Ramadan.

Multiples viols entre 2013 et 2014 ?

Cette Française d'une quarantaine d'années, qui souhaite garder l'anonymat, affirme avoir été sous l'emprise du théologien suisse et avoir subi, sous la menace, de multiples viols entre 2013 et 2014 en France, à Bruxelles et à Londres, selon la source proche du dossier citant la plainte, également révélée par Europe 1 et L'Express.

L'islamologue suisse est déjà mis en examen pour viols sur deux femmes, dont l'ancienne salafiste Henda Sayari, aujourd'hui militante féministe. Dans le sillage du scandale Weinstein aux Etats-Unis cet automne, qui a entraîné dans de nombreux pays une libération de la parole de femmes victimes d'abus sexuels, ces deux femmes ont accusé le théologien de les avoir violées en 2009 et en 2012 en France.

Détention provisoire à Fleury-Mérogis

Tariq Ramadan est en détention provisoire depuis le 2 février à Fleury-Mérogis (Essonne).

Depuis le début du scandale, il conteste les accusations portées contre lui pour des faits qui auraient eu lieu dans des hôtels en marge de ses conférences à succès, le 9 octobre 2009 à Lyon et en mars-avril 2012 à Paris.