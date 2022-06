L'Isle-d'Abeau : 200 personnes pour la marche blanche en mémoire de Julie, victime de féminicide

Près de 200 personnes se sont réunies à l'Isle-d'Abeau ce dimanche après-midi. Habillées d'un haut blanc, elles venaient participer à la marche blanche en mémoire de Julie Rubod, cette mère de famille de 26 ans tuée par son ancien compagnon à Bourgoin-Jallieu le 7 mai dernier. Son corps avait été retrouvé dans une voiture à Lyon plus tard dans la soirée. L'auteur présumé du meurtre, recherché par la police, s'était ensuite rendu.

Plusieurs dizaines de roses blanches ont été déposées par les participants de la marche blanche au pied d'un arbre au cimetière de l'Isle-D'abeau. © Radio France - Bastien Roques

Un mois après le drame, l'heure était donc au recueillement. La petite foule a silencieusement pris le chemin de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul et du cimetière voisin. Parmi elle, des collègues de Julie Rubod, qui louent les qualités de la jeune femme : "Une fille toujours avec le sourire", "une personne très douce", "une maman très aimante", "un rayon de soleil".

En hommage à toutes les victimes de féminicides

Leur présence ce jour-là, c'est aussi pour toutes les victimes de féminicides. Selon le collectif Féminicides par compagnons ou ex, Julie était la 39ème victime cette année. Début juin, le décompte atteignait déjà les 46 femmes tuées. "Il y a trop de drames comme ça qui arrivent. Il faut sans cesse rappeler aux gens que ça existe. _On est en 2022, et ça existe encore_", explique Jérôme, un ami proche de la famille. "On classe ça dans les faits divers, mais dans la réalité, c'est bien plus important, ça détruit des familles. Alors c'est très important de faire ce genre de choses, pour ne pas oublier les victimes, pour ne pas oublier Julie".

En tête de cortège, les proches de Julie ont lâché des ballons blancs au bout du parcours avant de faire jouer le chanson "Vole", de Céline Dion. © Radio France - Bastien Roques

Dans le cortège aussi, des personnes moins proche comme Nadia. Elle ne connaissait pas vraiment Julie, mais tenait à être présente : "_J'ai perdu ma fille aussi_, dans un accident de voiture, je sais ce que c'est. Mais là, dans ces conditions, c'est atroce. Alors même si je ne la connaissais pas personnellement, mon cœur me disait d'être là aujourd'hui".

Arrivés au bout du parcours, les proches en tête de cortège ont lâché des ballons blancs dans le ciel au son de la musique "Vole" de Céline Dion. Puis les participants ont déposé au pied d'un arbre des roses, blanches également, avant de laisser la proche famille à son recueillement et de se disperser.