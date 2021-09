L'Isle-d'Abeau : collision entre un camion-citerne et un poids lourd sur une aire d'autoroute, un blessé grave

Un accident impressionnant a fait un blessé grave ce mardi 21 septembre sur l'autoroute A43, sur une aire de service, suite à une collision entre deux poids-lourds. Il était 10h30 ce mardi matin, lorsqu'un camion, qui transportait 15 tonnes de matériaux, a percuté un camion citerne, qui était en train de décharger du carburant. Le conducteur du camion-citerne a été fauché lors de l'accident et est gravement blessé. Il a été transporté à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon.

Un second conducteur blessé plus légèrement

Le conducteur du second poids-lourd lui, est plus légèrement touché, il a été transporté à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu. L'accident a mobilisé de nombreux moyens des sapeur-pompiers, dont la cellule spécialisée dans les risques de pollution chimique. En revanche, l'accident n'a pas provoqué de fuite de carburant et la circulation sur l'autoroute A43 n'a donc pas été perturbée.