"L'objectif c'est de ramener trois millions de français au sport" prévient François Cormier-Bouligeon

Cher, France

Mettre le plus de français possible au sport, c'est en substance l'objectif du rapport remis cet après-midi au Premier ministre par Le député La République En Marche du Cher François Cormier-Bouligeon. "Je crois que les Jeux-Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront un succès si il y a beaucoup de médailles françaises et on y travaille mais selon moi ils seront surtout réussis si cela permet une révolution culturelle en France au profit du sport et de faire en sorte que cette moitié de français qui ne pratique pas d'activités physiques et sportives viennent."

Objectif : amener 3 millions de français au sport

François Cormier-Bouligeon rappelle le rôle social du sport, véritable lieu de rencontre. Et cela commence tôt. "Il faut ancrer les activités sportives dès le plus jeunes âge". Avec par exemple quelques assouplissements, quelques étirements chaque début de journée à l'école primaire.